Clijsters garante vaga na semifinal do Torneio de Hasselt A tenista belga Kim Clijsters confirmou o favoritismo e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Hasselt, na Bélgica, que distribuiu US$ 175 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 da competição, ela ganhou fácil nesta sexta-feira da alemã Sandra Kloesel, por 2 sets a 0, com parciais 6/1 e 6/0. Clijsters está voltando a jogar justamente neste torneio, depois de ficar cerca de dois meses se recuperando de contusão. Na semifinal deste sábado, ela vai enfrentar a russa Vera Zvonareva, que eliminou a francesa Aravane Rezai por 7/6 (7/5) e 6/2. A outra semifinal do torneio também já está definida. A estoniana Kaia Kanepi surpreendeu a italiana Francesca Schiavone, ao fazer 6/2 e 7/5, e vai jogar contra a holandesa Michaella Krajicek, que derrotou a sérvia Ana Ivanovic por 6/3 e 6/4.