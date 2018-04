Clijsters perde título em Paris depois de se tornar número 1 A belga Kim Clijsters assume hoje a liderança do ranking mundial, mas não terá um dia perfeito. Tudo porque perdeu a decisão do Torneio de Paris, ontem, para a checa Petra Kvitova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Clijsters não usou como desculpa nem mesmo as dores que sentia no pescoço. "Estou muito feliz por vencer a melhor tenista do momento. Trata-se de minha maior vitória", disse Kvitova, de 20 anos, que havia perdido dois jogos para a rival belga.