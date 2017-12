Clijsters recusa Olimpíada e diz que se aposenta em 2007 A tenista belga Kim Clijsters recusou nesta terça-feira um convite feito pela Federação Belga de Tênis para disputar a Olimpíada de Pequim, em 2008, e disse que vai se aposentar das quadras no fim da próxima temporada. "Quando eu tomo uma decisão, é para valer", avisou a tenista, de 23 anos, que terminou o ano em quinto lugar no ranking da WTA. Clijsters sofreu seguidas contusões nos últimos anos, e considerou uma vitória conseguir chegar às semifinais do Masters feminino, em Madri, na semana passada, quando caiu diante da francesa Amelie Mauresmo. "Não é fácil obter um resultado desses depois de dois meses parada", disse a tenista, que espera uma boa temporada em 2007. "Espero disputar vários torneios, me divertir bastante e poder dizer adeus com satisfação às várias pessoas que conheci nos últimos anos", disse a jogadora, que conquistou 33 títulos na carreira, sendo um Grand Slam, o US Open de 2005.