Clijsters se mantém na frente de Mauresmo no ranking A tenista francesa Amelie Mauresmo segue firme em sua luta para tomar a liderança do ranking mundial da belga Kim Clijsters, a quem derrotou no domingo, na final do Torneio de Amberes, na Bélgica, por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 6/3). A diferença entre as duas tenistas, no ranking divulgado nesta segunda-feira pela WTA, é de 131 pontos. A norte-americana Lindsay Davenport e a russa Maria Sharapova aparecem em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Confira a classificação do ranking da WTA: 1.º Kim Clijsters (BEL) - 3.566 pontos 2.º Amélie Mauresmo (FRA) - 3.435 3.º Lindsay Davenport (EUA) - 2.803 4.º Maria Sharapova (RUS) - 2.615 5.º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.578 6.º Mary Pierce (FRA) - 2.517 7.º Elena Dementieva (RUS) - 2.043 8.º Nadia Petrova (RUS) - 2.014 9.º Patty Schnyder (SUI) - 1.946 10.º Venus Williams (EUA) - 1.493