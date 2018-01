Clijsters vence Hingis em duelo das quartas em San Diego A belga Kim Clijsters não tomou conhecimento da suíça Martina Hingis e venceu por 2 a 0 (7/5 e 6/2), no último duelo das quartas-de-final do Torneio de San Diego, nos Estados Unidos, que distribui mais de um milhão de dólares em prêmios. "Quando se joga contra Martina é preciso vencer os pontos, e não se pode esperar, por isso você é obrigada a correr mais riscos", afirmou Clijsters após a partida. Nas semifinais, neste sábado, ela enfrenta a checa Nicole Vaidisova, cabeça-de-chave número 7 do torneio e nova sensação do tênis feminino - aos 17 anos, ela deve entrar na lista das 10 melhores do ranking mundial que será divulgado na próxima semana. A outra semifinal do torneio será disputada entre a russa Maria Sharapova, que eliminou a francesa Mary Pierce, atual campeã do torneio, e a suíça Patty Schnyder, que passou pela russa Elena Dementieva.