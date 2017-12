Clijsters vence por WO e Henin-Hardenne se classifica Número dois do mundo, a tenista belga Kim Clijsters nem precisou entrar em quadra nesta quarta-feira para avançar à terceira fase do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Sua adversária, a ucraniana Viktoriya Kutuzova, teve problemas por causa de uma infecção viral e não quis disputar a partida. Classificada, Clijsters vai enfrentar a chinesa Jie Zheng, que nesta quarta passou pela checa Eva Birnerova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 5/7 e 6/3. Já a número três do mundo, a belga Justine Henin-Hardenne, derrotou com tranqüilidade a russa Ekaterina Bychkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Também por 2 a 0, a checa Nicole Vaidisova passou pela ucraniana Katerina Bondarenko, com duplos 6/1. Campeã de Wimbledon em 1997, a suíça Martina Hingis não teve problemas para despachar a italiana Tathiana Garbin, com parciais de 6/1 e 6/2. Por 2 a 1, a russa Svetlana Kuznetsova derrotou a checa Kveta Peschke, parciais de 4/6, 6/1 e 6/4. Em duelo de japonesas, Ai Sugiyama conseguiu derrotar Akiko Morigami por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Ainda pela primeira rodada, a norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave número seis da competição, passou pela sua compatriota Bethanie Mattek por 2 a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/1 e 6/0.