Clijsters vence Schnyder e conquista o torneio de Stanford A tenista belga Kim Clijsters conquistou, neste domingo, o bicampeonato do torneio feminino de Stanford (Califórnia), ao vencer a suíça Patty Schnyder por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Este foi o quarto título de Clijsters desde 2001, incluindo o de Stanford do ano passado e o US Open, último dos quatro "Grand Slam" da temporada. A belga recebeu US$ 600 mil de prêmio e pontos no ranking da WTA, em que é a segunda colocada e tenta ultrapassar a francesa Amelie Mauresmo. Na semifinal, Clijsters havia superado, neste sábado, a checa Nicole Vaidisova por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Na mesma fase, Schnyder havia passado pela francesa Tatiana Golovin por 2 a 0, com parciais de 7/6 e 6/1.