Clima de tensão entre técnicos do vôlei Depois de conquistar uma vitória por 3 sets a 1 com a Rexona/Ades sobre o Pinheiros, na Superliga Feminina de Vôlei, o técnico Bernardinho foi tirar satisfações com o treinador adversário Cláudio Pinheiro, ainda na quadra, na noite de terça-feira. Nos bastidores, comenta-se que o ?surto? de Bernardinho ? técnico da seleção brasileira masculina ? foi porque Cláudio Pinheiro é assistente de José Roberto Guimarães, o treinador da seleção feminina. Há alguns dias, Zé Roberto criticou a influência de ?técnicos-maridos? durante os Jogos Olímpicos de Atenas ? a levantadora Fernanda Venturini integrava a equipe brasileira, que na semifinal foi eliminada pela Rússia. O treinador falou que Bernardinho ligava para a jogadora, que é sua esposa, para passar instruções. Bernardinho, que deixou a seleção feminina para assumir a masculina em 2001, não quis rebater a declaração de Zé Roberto. Na terça-feira, porém, após o jogo no Pinheiros, quando foi cumprimentar Cláudio, Bernardinho questionou o rival enfaticamente: ?Você tem algum problema comigo?? Na seqüência, justificou-se: ?O Cláudio ficou olhando o jogo inteiro para mim. Tem gente querendo crescer demais. Quem ele pensa que é?? Cláudio respondeu: ?De fato, não sou ninguém. Sou alguém querendo mostrar trabalho. O Bernardinho já está pensando nas finais, enquanto eu ainda estou pensando em classificar a minha equipe para a próxima fase. O problema ali nem foi com ele, mas com o assistente dele (Hélio Griner), que veio me agredir com palavrões. Foi aí que me defendi. Estou tranqüilo.? O técnico do Pinheiros não acredita que Bernardinho, campeão mundial e olímpico, tenha discutido para descontar as mágoas com Zé Roberto. ?Posso estar sendo inocente, mas acho que essa discussão não tem a ver com a briga deles. Acho que foi uma situação de jogo. E, sim, eu disse que ele tem mania de perseguição, porque foi dessa maneira que ele se portou?, afirmou Cláudio Pinheiro. Sobre a tensão entre os comandantes das seleções brasileiras, Cláudio emendou: ?O vôlei todo está perdendo com isso.? Bernardinho, pela assessoria de imprensa da Rexona, declarou: ?Não tenho nada para esclarecer sobre o jogo de ontem (terça).?