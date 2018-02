Clima de velório na viagem para o Sul

Ninguém mais dá atenção ao Corinthians. Ontem pela manhã, a delegação embarcou no Aeroporto de Congonhas, com destino a Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio amanhã, para tentar se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A delegação chegou ao aeroporto, em São Paulo, às 9h15. As câmeras, os flashes e a correria dos jornalistas em torno dos jogadores chamou muito mais atenção do que o time. Após conceder uma rápida entrevista a uma emissora de rádio, Vampeta passou despercebido. O discurso era de um otimismo contido. "Estamos confiantes", limitou-se a dizer. "É bom viajar dois dias antes do jogo assim ficamos mais juntos, conversamos mais", emendou o zagueiro Fábio Ferreira. Um a um, os jogadores venceram o saguão, a escada rolante e chegaram à sala de embarque sem serem importunados. O técnico Nelsinho Baptista só daria entrevistas após o treino da tarde, no Estádio do Beira-Rio. A exceção que confirma a regra foi o goleiro Felipe. Atencioso, tirou fotos e distribuiu sorrisos constrangidos. "Não adianta ser elogiado e o time cair para a Segunda Divisão", explicou o camisa 1. O artilheiro Finazzi não embarcou com o time. Seu efeito suspensivo foi negado pelo STJD. Ele ficou em São Paulo. Na sala de embarque, uma senhora encostou em Lulinha. "Você joga bem, mas teu nome é muito feio." O garoto mal sorriu. A poucos metros dali, o capitão Betão, com o semblante sempre sério, ouviu de um engravatado. "O time é fraco, mas vocês vão se salvar." O zagueiro sequer respondeu. No vôo para Porto Alegre, mais tranqüilidade. Nada de pedidos de autógrafos, nada de fotos, nada de assédio. Nada de brincadeiras entre os jogadores. Todos concentrados, tentando dormir, ouvindo música, lendo jornais. Após o pouso na capital gaúcha, a delegação embarcou diretamente num ônibus, ainda na pista. Não frustrou ninguém - fora uns poucos jornalistas - porque não havia ninguém para receber o time. No hotel, exatamente quatro torcedores apareceram para colher autógrafos: Cristiano de Souza, de 29 anos, Felipe Aiosa, de 23 e o casal Eduardo Stalioto, de 23 e Evelise da Luz, de 20, ela gremista, que foi para acompanhar o namorado.