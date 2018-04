Clima esquenta no UFC, e Bisping volta a acusar Belfort de usar testosterona

SÃO PAULO - O clima do UFC São Paulo já começou a esquentar nesta quinta-feira, durante a entrevista coletiva realizada no Hotel Hilton, na zona sul da capital paulista, com os principais lutadores do evento que ocorre neste sábado, no ginásio do Ibirapuera. Michael Bisping disparou acusações contra Vitor Belfort, e os dois quase foram às vias de fato durante a tradicional encarada.

Se o tratamento entre eles foi cordial durante os treinos livres na quarta, a atmosfera mudou completamente nesta quinta. O britânico de 33 anos começou as provocações questionando a imagem de Belfort. "Ele tem de olhar para o espelho. Ele falou que eu era um hooligan, mas olha como ele está vestido... Eu estou aqui, vestido como um profissional. Ele perdeu a cabeça, acho que está tremendo", disse Bisping, que foi ao encontro com os jornalistas trajando um terno vinho, enquanto Vitor usou o uniforme do patrocinador.

Michael Bisping também voltou a falar sobre o possível uso de testosterona pelo adversário brasileiro e exigiu que ele se explicasse. "Ele tem de responder as perguntas sobre o uso de esteroides. Acho que você acabou de ver o jeito que ele ficou quando toquei no assunto", disparou o lutador britânico. Acusações que Belfort preferiu não comentar: "Vamos falar de mim, não dele."

A tensão aumentou quando o brasileiro colocou a mão, repetidas vezes, no ombro de Michael Bisping, que não gostou do gesto e fez questão de se afastar. Durante a encarada, porém, Vitor Belfort não se conteve e começou a pular, chamando o britânico para a luta: "Tô pronto! Pode vir, pode vir".

A coletiva também contou com a presença dos lutadores Daniel Sarafian e C.B Dollaway, que fazem a segunda luta principal do UFC São Paulo na noite deste sábado.