Clodoaldo busca mais medalhas em Atenas Clodoaldo Silva segue fazendo história nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Após ganhar os 100 metros e 200 metros livre, o "Michael Phelps brasileiro" surpreendeu nesta quarta-feira ao conquistar a terceira medalha de ouro, desta vez nos 50 metros borboleta, prova que não é sua especialidade. O atleta começou a se dedicar à prova na metade do ano passado, incentivado pelos amigos Adriano Lima e Albere Cantinho, também nadadores. "Esta medalha é resultado do trabalho feito por mim e pelo meu técnico Carlos Paixão", afirmou Clodoaldo. O nadador potiguar, de 25 anos, quebrou o recorde mundial da prova, estabelecendo 45s12, superando o tempo do tailandês Somchai Doungkaew, que era de 45s75. Somchai, com 45s59, ficou com o segundo lugar, enquanto a medalha de bronze foi para o mexicano Jose Arnulfo Castorena, com 53s01. Clodoaldo, que treina em média sete horas diárias, ainda vai lutar por várias medalhas nestes Jogos Paraolímpicos. O nadador deve disputar mais três provas individuais (50 metros costas, 50m peito e 150m medley), além do revezamento.