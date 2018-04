Clodoaldo conquista o seu 4º ouro Clodoaldo Silva, ou "Clodoágua", ou "Michael Phelps do Brasil", como brincam os companheiros, continua aprontando das suas nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Neste domingo o nadador de Natal (RN) ganhou a sua quarta medalha de ouro - desta vez nos 150 metros medley, com o tempo de 2m39s15. Ele tem limitações nas pernas por conta de uma paralisia cerebral ao nascer (é S4 na classificação da natação, segundo o gabarito paraolímpico). Clodoaldo tem, agora, uma prata e três recordes mundiais batidos nesta Paraolimpíada. Foi acompanhado na festa por Fabiana Sugimori, que repetiu o ouro de Sydney nos 50 m livre (S11 para cegos) - desta vez com o tempo de 32s35. O ouro de Fabiana era considerado certo pelos técnicos da natação que estão em Atenas. Pela manhã, na classificação, Sugimori havia batido o recorde mundial com o tempo de 32s32. À tarde a tarefa seria cair na água e recolher o ouro. Foi o que aconteceu diante de grande público no ginásio da natação - seguramente a modalidade que tem atraído mais público nas paraolimpíadas. As duas medalhas de ouro conquistadas ontem pela natação representaram um marco para o Brasil nas Paraolimpíadas de Atenas. Com os resultados, a delegação ultrapassou oficialmente o número de medalhas conquistadas em Sydney - 22 no total. O recorde, no entanto, continua sendo das Paraolimpíadas de 84, nos EUA e 88 (Seul), com 27 medalhas. Acostumado às vitórias, Clodoaldo Silva reagiu mais uma vez com naturalidade diante do resultado. Festa mesmo fez a campineira Fabiana Sugimori, de 23 anos. Para ela, a medalha de Atenas teve significado ainda maior que a de Sydney, já que a visibilidade dos Jogos está sendo muito maior.