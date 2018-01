Clodoaldo diminui recorde mundial dos 100 metros livres O nadador Clodoaldo Silva conquistou neste sábado cinco medalhas de ouro no Campeonato DSE (Esportes para Deficientes da Inglaterra) de Piscina Longa, em Sheffield. De quebra, o atleta paraolímpico brasileiro diminuiu o seu próprio recorde mundial dos 100 metros livres, com o tempo de 1min17s44. As três primeiras medalhas vieram em sua categoria, nas provas dos 100 metros livres, 50 metros costas e 150 metros medley. Depois, Clodoaldo participou de uma etapa especial, a multi-classes, disputada com atletas de diferentes tidos de deficiência - nessa sessão ele voltou a conquistar o ouro nos 100 metros livres (batendo o recorde) e nos 50 metros costas. O recorde inicial de Clodoaldo nos 100 metros (1min19s36) havia sido estabelecido nos Jogos Paraolímpicos de Atenas, em 2004. Em maio deste ano, durante a II Copa do Mundo Paraolímpica, disputada em Manchester, na Inglaterra, o brasileiro havia reduzido esse tempo para 1min17s95. Com o bom desempenho neste sábado em Sheffield, ele melhorou ainda mais a marca, reduzindo para 1min17s44. Em dois dias de disputa em Sheffield, Clodoaldo, que também possui o recorde nas provas dos 50 metros livre, 200 metros livre e 50 metros borboleta, conseguiu nove medalhas de ouro. Neste domingo, ele participará de sua última prova, os 50 metros peito.