Clodoaldo disputa o "Oscar" amanhã O nadador brasileiro Clodoaldo Silva disputa nesta segunda-feira o Prêmio Laureus, conhecido como Oscar do Esporte, de melhor atleta paraolímpico do ano passado. A cerimônia de entrega acontece em Estoril, Portugal, a partir das 16 horas (horário de Brasília). Na Paraolímpiada de Atenas, no ano passado, Clodoaldo Silva conquistou 6 medalhas de ouro e mais uma de prata, transformando-se num dos destaques dos Jogos. Por isso mesmo, ele é favorito ao prêmio que será entregue nesta segunda-feira. O brasileiro concorre com a canadense Chantel Petitclerc (5 de ouro no atletismo em Atenas), o sueco Jonas Jacobson (4 de ouro no tiro em Atenas), o britânico Lee Pearson (3 de ouro no hipismo em Atenas), o queniano Henry Wanyoike (2 de ouro no atletismo em Atenas) e a norte-americana Cheri Blauwet (1 de ouro e 2 de bronze no atletismo em Atenas). Na história do Prêmio Laureus, o Brasil já venceu algumas vezes. Na primeira edição, em 2000, Pelé ganhou pelo conjunto de sua obra. O skatista Bob Burnquist foi apontado como o melhor do esporte alternativo em 2002. E no ano seguinte, a seleção do penta faturou como Equipe do Ano e o atacante Ronaldo recebeu a honraria de Retorno do Ano. Em 2004, o atacante Robinho, do Santos, foi indicado como Revelação do Ano, mas perdeu a disputa para a golfista norte-americana Michelle Wie. Clodoaldo viajou neste domingo para Estoril, depois de disputar no sábado a 1ª Copa do Mundo Paraolímpica, em Manchester, na Inglaterra. Ele, inclusive, ganhou duas medalhas na competição: ouro nos 150 metros medley e prata nos 50 metros livre.