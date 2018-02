Clodoaldo é eleito o melhor paraolímpico O nadador brasileiro Clodoaldo Silva foi eleito nesta terça-feira o melhor atleta paraolímpico do mundo em 2005, em premiação criada este ano pelo Comitê Paraolímpico Internacional. A conquista veio depois da sua incrível perfomance nos Jogos de Atenas, em 2004, quando ele conquistou 6 medalhas de ouro e 1 de prata, com 4 recordes mundiais. Na eleição, Clodoaldo superou outros 11 atletas de todo o mundo. Mas, além da sua performance nas piscinas, o Comitê Paraolímpico Internacional levou em consideração seu trabalho social. Afinal, depois do sucesso em Atenas, o nadador brasileiro deu palestras para mais de 15 mil pessoas em todo o País, ajudando a dimunuir o preconceito com os deficientes físicos. O Brasil também concorreu ao prêmio de melhor equipe paraolímpica do ano, com a seleção de Futebol de 5 (para cegos) - outra que levou ouro em Atenas. Mas o vencedor nessa categoria foi o time de basquete em cadeira de rodas do Canadá, que foi campeão dos Jogos em 2004. Na categoria feminina de melhor atleta paraolímpica, o prêmio foi para a nadadora japonesa Mayumi Narita, que faturou 7 medalhas de ouro e 1 de bronze nos Jogos de Atenas. Já o troféu de revelação da temporada acabou nas mãos da esgrimista chinesa Chui Yee Yu, com 2 ouros individuais e 2 por equipes na última Paraolimpíada. A entrega da premiação acontecerá no dia 19 de novembro, no encerramento da Assembléia Geral do Comitê Paraolímpico Internacional em Pequim, na China. Os vencedores de cada categoria irão receber um troféu feito a mão pela CIA de Design Italiana G.D.E. Bertoni.