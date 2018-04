Clodoaldo ganha 6º ouro no revezamento A equipe de revezamento 4 x 50 metros do Brasil conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Capitaneados pelo fenômeno Clodoaldo Silva, que somou seu sexto ouro nos Jogos, Francisco Avelino, Adriano Lima e Luis Silva venceram a prova com o tempo de 2m37s46 (recorde paraolímpico) à frente da equipe do Japão (2m42s52) e da equipe da China (2m44s65). Com mais essa façanha de Cloadoaldo e equipe, o Brasil passa a ocupar a 15ª colocação no quadro geral de medalhas com 31 medalhas: 13 de ouro, 12 de prata e seis de bronze, a melhor participação brasileira na história dos Jogos Paraolímpicos.