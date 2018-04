Clodoaldo ganha seu 5º ouro em Atenas O nadador brasileiro Clodoaldo Silva ganhou sua quinta medalha de ouro nesta segunda-feira nos Jogos Paraolímpicos de Atenas ao bater o recorde mundial na prova dos 50 metros livre, categoria S4, com o tempo de 35s41. O japonês Yuji Hanada (37s54) ficou com a prata e o francês David Smetanine (39s51), com o bronze. Clodoaldo já conquistou o lugar mais alto do pódio nos 50 metros borboleta, 100 e 200 metros livre, e 150 metros medley individual S4. "Esta vitória é dedicada para todo o povo brasileiro. Meu objetivo hoje era ganhar o ouro e bater o recorde", disse. Com mais essa conquista, o Brasil já soma 26 medalhas, com 12 de ouro, 10 de prata e quatro de bronze.