Clodoaldo já tem 4 medalhas em Atenas Clodoaldo Silva conquistou, nesta sexta-feira, sua quarta medalha nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. O nadador, de 25 anos, que soma oito medalhas em paraolimpíadas, fez parte da equipe brasileira que ficou com a prata no revezamento 4 x 50 metros. Joon Sok Seo, Luiz Silva e Adriano Lima foram os outros atletas do grupo. Os brasileiros completaram a prova em 2m32s34, superados apenas pelos chineses (2m27s04). O bronze foi para os britânicos, com 2m37s20. "Nós somos terríveis, mas eles foram mais", afirmou Clodoaldo, que já ganhou três medalhas de ouro e ainda vai disputar mais três provas em Atenas.