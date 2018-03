Clodoaldo: ouro e prata na Inglaterra O medalhista paraolímpico Clodoaldo Silva conquistou nesta sexta-feira uma medalha de ouro nos 50 metros livres e uma de prata nos 50m peito, no primeiro dia do Campeonato DSE de Piscina Longa, em Sheffield, na Inglaterra. Nos 50m livre, o brasileiro cravou 35s66, ficando próximo de seu próprio recorde mundial, que é de 35s41. Nos 50m peito, o tempo do brasileiro foi de 55s16.