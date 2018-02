Clodoaldo Silva disputa Oscar do Esporte O nadador brasileiro Clodoaldo Silva, que ganhou 6 medalhas de ouro e 1 de prata na Paraolimpíada de Atenas, em 2004, é um dos indicados ao Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do Esporte. Ele concorre na categoria Personalidade Esportiva Mundial com Deficiência do Ano Laureus e a cerimônia de entrega será realizada no dia 16 de maio, em Estoril, Portugal. Clodoaldo tem 5 adversários na disputa pelo prêmio. São eles: a canadense Chantel Petitclerc (5 de ouro no atletismo em Atenas), o sueco Jonas Jacobson (4 de ouro no tiro em Atenas), o britânico Lee Pearson (3 de ouro no hipismo em Atenas), o queniano Henry Wanyoike (2 de ouro no atletismo em Atenas) e a norte-americana Cheri Blauwet (1 de ouro e 2 de bronze no atletismo em Atenas). ?Fiquei surpreso e muito feliz porque, até então, eu via que eu era conhecido aqui no Brasil, mas agora percebo que meu trabalho é reconhecido no mundo inteiro. Esse prêmio é importante para as pessoas com deficiência do mundo todo?, afirmou Clodoaldo Silva, que pode repetir o feito de Pelé, Ronaldo, Bob Burnquist e a seleção pentacampeã de 2002, os outros brasileiros que já ganharam o Prêmio Laureus. Outros indicados - Ao todo, o Prêmio Laureus tem 7 categorias. Além da dedicada aos atletas paraolímpicos, há a de melhor atleta masculino, melhor atleta feminino, melhor equipe, esportes alternativos, revelação do ano e de retorno ao esporte. Na categoria de melhor atleta masculino do ano, os indicados são o ciclista Lance Armstrong (EUA), o fundista Hicham El Guerrouj (MAR), o tenista Roger Federer (SUI), o nadador Michael Phelps (EUA) e os pilotos Michael Schumacher (ALE) e Valentino Rossi (ITA). E na categoria de melhor atleta feminina do ano, os indicados são a fundista Kelly Holmes (ING), a saltadora Yelena Isinbayeva (RUS), a tenista Maria Sharapova (RUS), a golfista Annika Sorenstam (SUE), a ciclista Leontien Zijlaard-van Moorsel (HOL) e a sueca Carolina Kluft, do heptatlo. Critérios - Criado em 2000, o Prêmio Laureus tem duas fases de votação. A primeira aponta os 6 indicados em cada categoria e é feita por jornalistas de mais de 70 países. E a segunda define o vencedor, entre os 6 finalistas, e é realizada por um grupo de 40 grandes nomes da história do esporte mundial - o presidente da Academia Laureus é o ex-atleta norte-americano Edwin Moses. Confira no site oficial do Prêmio Laureus todos os indicados pela performance esportiva em 2004.