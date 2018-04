Clodoaldo Silva ganha a segunda de ouro Clodoaldo Silva ganhou nesta terça-feira a sua segunda medalha de ouro na Paraolimpíada de Atenas. Depois de ter sido o melhor nos 100 metros livre no domingo, o nadador brasileiro venceu também os 200 metros livre, categoria S4. Com paralisia cerebral, que afetou o movimento de suas pernas, Clodoaldo não deu chances aos adversários e dominou completamente a final dos 200 metros livre. E, além do ouro, o brasileiro conseguiu bater o recorde mundial da prova, ao fazer o tempo de 2m55s75. A prata ficou com o espanhol Richard Oribe e o bronze foi para o japonês Yuji Hanada. Essa foi a segunda medalha conquistada pelo Brasil nesta terça-feira, já que Odair dos Santos tinha levado prata nos 1.500 metros do atletismo, categoria T13, para deficientes visuais. Na soma geral da Paraolimpíada, a delegação brasileira já tem 12 medalhas, sendo 6 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. Na piscina - Mais três atletas brasileiros caíram na água nesta terça-feira em Atenas. André Meneghetti ficou em oitavo lugar na final dos 100 metros borboleta. Genesi Silva foi o sexto colocado nos 200 metros livre. E Edenia Garcia também ficou na sexta posição nos 200 metros livre.