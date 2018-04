Clube busca Marcelo Mattos

O Corinthians pode ter um "novo Cristian" nos próximos dias. O presidente Andrés Sanchez até já entrou em contato com o jogador. Trata-se do volante Marcelo Mattos, que defendeu o clube de 2005 a 2007 e atualmente amarga reserva no Panathinaikos, da Grécia. "Está louco para voltar ao Brasil", segundo pessoas próximas. Andrés gostou da ideia de repatriar o ex-jogador do clube para substituir Cristian, liberado recentemente para o Fenerbahçe, da Turquia. A equipe de Mano Menezes agora carece de um volante de forte marcação. Edu (antes de se machucar) e Moradei têm sido escalados na posição, mas deixaram a equipe mais vulnerável, principalmente a dupla de zaga. Marcelo Mattos ainda tem mais três anos de contrato com o clube grego, o que não representa necessariamente empecilho. No final de 2008 havia cogitado de seu retorno, quando quase acertou com o Grêmio. Ele anda insatisfeito com a reserva, depois de ser um dos destaques do time na temporada 2007-08. No domingo entrou na vitória de 3 a 0 sobre o Ergotelis porque o técnico usou time misto, de olho em vaga na Copa dos Campeões. A diretoria do Corinthians não acredita em negociação complicada. Inicialmente, a ideia é tentar empréstimo, com pagamento de parcelas mensais. Algo semelhante ao que ocorreu, no começo do ano, ao comprar Souza, do Panathinaikos, por R$ 7 milhões, em 15 prestações. Com a camisa corintiana, Marcelo Mattos disputou 143 jogos, marcou 17 gols e foi campeão brasileiro em 2005. Naquela temporada, o "primo pobre" das contratações milionárias da parceira MSI foi eleito pela revista Placar e pela CBF, o melhor primeiro volante da competição, tudo que o técnico Mano Menezes precisa agora.