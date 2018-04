Clube contrata o goleiro reserva do Sevilla O clube agiu rápido e contratou ontem o goleiro Diego Lopez, que tem 31 anos e estava na reserva de Palop no Sevilla. Ele custou 4 milhões (R$ 10,9 milhões) e disputará a posição com Adán enquanto Casillas estiver se recuperando da fratura na mão esquerda que sofreu durante o jogo de quarta-feira contra o Valencia. Ele foi operado ontem e ficará de dois a três meses sem poder jogar. O Real jogará a semifinal da Copa do Rei contra o Barcelona em 30 de janeiro e 27 de fevereiro, e as oitavas de final da Copa dos Campões contra o Manchester em 13 de fevereiro e 5 de março.