Clube corre por dois meias e um atacante O São Paulo vai disputar quatro competições em 2008 e por isso continua atrás de reforçar para as disputas do Paulista, do Brasileiro, da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Além de Joilson, ala-direito e volante, já confirmado, o campeão brasileiro de 2007 está de olho nos meias Peter, do Figueirense, e Diego Souza, do Grêmio, e no atacante Acosta, do Náutico.