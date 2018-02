Clube espera lucrar com valorização de atletas Com Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Palmeiras espera encontrar mais facilidade para trazer reforços e depois lucrar com a valorização de alguns jogadores, exatamente como aconteceu na época da Parmalat. A avaliação de dirigentes como Seraphim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo, é a de que o treinador tem ''''olho clínico'''' para indicar reforços e ''''capacidade técnica para fazer jogadores renderem mais''''. Um dos jogadores que mais devem crescer com Luxemburgo, na avaliação da diretoria, é o meia Caio, que nunca manteve desempenho uniforme sob o comando de Caio Júnior. É por isso que o Palmeiras fez questão de comprar os direitos do jogador sem a participação da Traffic ou de outro investidor - assim, o lucro com uma negociação ficará integralmente com o clube. O pagamento dos R$ 900 mil ao Barueri será feito hoje . Luxemburgo terá participação decisiva na contratação de reforços, mas não com autonomia total. Assim, Cipullo deixou claro que o técnico não será o ''''manager''''. Para essa função, o Palmeiras já tem Toninho Cecílio. O auxiliar deverá ser Evair.