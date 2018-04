Clube fatura US$ 110 mi em 12 anos Mais do que contar com uma fábrica de craques, o São Paulo quer ter uma fábrica de fazer dinheiro. O clube contabiliza quase US$ 110 milhões com a venda de atletas surgidos nas categorias de base nos últimos 12 anos. O primeiro da lista é o lateral-direito Cafu, vendido ao Zaragoza em 1995 por US$ 3,6 milhões. O último deles é o zagueiro Edcarlos, repassado ao Benfica. Lucro de 1,8 milhão (cerca de US$ 3 milhões) para os cofres tricolores. João Paulo de Jesus Lopes afirma que a balança do São Paulo, neste caso, é extremamente favorável. "Gastamos cerca de US$ 2 milhões para a manutenção de Cotia. A receita que tivemos na venda de jogadores é de uma média de US$ 9 milhões ao ano." Para o dirigente, os números provam como o investimento nos jovens é lucrativo. "Esse superávit pode ser reinvestido no clube, até mesmo para contratações do profissional."