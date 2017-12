Clube Hípico de Santo Amaro é campeão O fato de "jogar" em casa o Campeonato Paulista de Amazonas deve ter ajudado a equipe do Clube Hípico Santo Amaro a vencer as principais provas da competição, disputada por 250 conjuntos no último fim de semana. O título por equipes na série com obstáculos de 1,30 m de altura veio no sábado, deixando a Hípica Colorado com o vice. Karina Goldmann foi campeã individual da mesma categoria, domingo. Outras campeãs: Priscila Maquieira, 1,20 m; Amanda Bontempo, 1,10 m; e Jéssica Zaniboni, 1,00 m.