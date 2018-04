Clube vai receber a taça original

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai entregar ao São Paulo troféu criado no começo da década de 70. O regulamento, na época, previa que a taça fosse destinada em definitivo ao primeiro clube cinco vezes campeão brasileiro ou tricampeão de forma consecutiva. A entidade, por meio de sua assessoria, avisou que ainda não definiu quando fará a entrega. O Flamengo queria receber o troféu por considerar que se sagrou pentacampeão nacional em 1992. A CBF, no entanto, não reconhece o clube da Gávea como vencedor da Copa União de 1987, equivalente ao Brasileiro. A taça, repleta de bolinhas prateadas, era entregue aos campeões nacionais de maneira transitória até 92. Desde aquela ocasião, a CBF guardou o objeto mais cobiçado pelas equipes na Caixa Econômica Federal e criou outro troféu para premiar o clube vencedor do Brasileiro. A diretoria do Flamengo classifica como encerrada a discussão sobre o título de 1987. Na época, foi criado o Clube dos 13, que organizou um campeonato paralelo ao da CBF. De acordo com a entidade, o Flamengo teria de enfrentar o Sport, campeão de uma disputa equivalente à Série B de hoje, numa final. Os flamenguistas se recusaram e a CBF declarou o Sport como campeão daquele ano.