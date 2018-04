Clubes do Rio sabiam da desistência da Globo

O indicativo de que os grandes do Rio estão agindo em conjunto com a emissora foi dado ontem pelo presidente do Fluminense, Peter Siemsen. Ao ser indagado pelo Estado se o Tricolor e os coirmãos teriam sido pego de surpresa com a decisão da TV Globo, o dirigente, eleito há dois meses, não hesitou: "Claro que não houve surpresa. Já sabíamos de tudo. Já estávamos informados com antecedência." Pouco antes, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, preferiu seguir outro rumo ao ter de responder se já sabia da desistência da Rede Globo antes do comunicado oficial da emissora: "Como é que vou saber disso? Não sei."

De acordo com Peter Siemsen, "índice de audiência é um fator importantíssimo" nas negociações para transmissão dos jogos do Brasileiro. Dinamite também deixou claro o caminho que o Vasco vai adotar: "Se tem duas ou três empresas na disputa, elas vão atrás da de maior visibilidade. Qualquer leigo sabe disso." O presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, disse que o cenário apontava para essa decisão da Rede Globo e que já havia conversado sobre essa possibilidade com Fábio Koff, presidente do Clube dos 13.