Clubes paulistas fazem peneiras no vôlei e basquete Três testes caça-talentos serão realizados nos próximos dias em São Paulo. Dois dos mais tradicionais clubes do vôlei competitivo, Finasa/Osasco e Banespa/São Bernardo, fazem suas peneiras, uma oportunidade para meninas e meninos. O clube de Osasco também realiza uma de basquete feminino. As peneiras do Finasa/Osasco serão neste domingo, para selecionar jovens talentos para as categorias de base. O teste do vôlei começará às 8 horas, no Ginásio Professor José Liberatti (Praça Lucas Pavão, s/n, Presidente Altino), para garotas nascidas entre 1990 e 1997. A peneira do basquete para candidatas nascidas entre os anos de 1990 e 1995 será a partir das 13 horas, no Ginásio do Continental Parque Clube (Rua Dr. Augusto Meireles dos Reis Neto, 18, no bairro do Parque Continental). As interessadas não precisam ser jogadoras de outros clubes ou federadas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.finasaesportes.com.br ou no próprio dia da peneira. Mais informações: 3681-8781. O Banespa, que já revelou jogadores como Marcelo Negrão e Giovane, fará a 23ª edição de sua peneira na segunda e terça-feira (dias 11 e 12 de dezembro), no Poliesportivo de São Bernardo do Campo, o Ginásio Adib Moysés Dib (Av. Kennedy, 1.155, Bairro Anchieta), a partir das 8 horas. A seletiva é para garotos nascidos em 1988, 1989, 1990 e 1991. Inscrições podem ser feitas no local. Mais informações: 4123-7842.