Clubes querem rever distribuição de verbas O Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos (Confao) e a Confederação Brasileira de Clubes (CBC) enviaram anteontem proposta para redistribuição de verbas do esporte nacional. Querem 30% dos recursos repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro pela Lei Agnelo Piva. Pleiteiam ainda que o repasse da arrecadação das loterias federais passe de 2% para 2,5% e que 20% da verba do Ministério do Esporte apoie projetos dos clubes.