CMB exige que Lewis lute com Tyson José Sulaymán, presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), afirmou nesta quarta-feira, em entrevista à BBC, que o britânico Lennox Lewis deve enfrentar o norte-americano Mike Tyson antes que qualquer outro adversário. Após a Comissão Atlética de Nevada negar a licença para que Tyson enfrentasse Lewis em Las Vegas, o campeão do CMB e da Federação Internacional de Boxe (FIB) disse na semana passada que gostaria de defender seus cinturões contra o norte-americano Chris Byrd, primeiro no ranking da FIB, no dia 6 de abril. "Simplesmente não podemos permitir isto, porque iria contra a decisão da diretoria do CMB", afirmou o mexicano Sulaymán. "Na nossa convenção anual de 2000, classificamos Mike Tyson como o desafiante número 1. A votação foi unânime. Na convenção do ano passado ordenamos a defesa obrigatória.? O dirigente disse que em nenhum momento o CMB obrigou que o combate fosse em Las Vegas. ?Esta luta todo o mundo quer ver. Ela poderá ser em abril, maio ou junho.?