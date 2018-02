CMB: extinto com a falência de 2ª O Conselho Mundial de Boxe, principal entidade do boxe internacional, desaparecerá depois de 41 anos, quando for declarado segunda-feira "em liquidação por falência". A informação foi confirmada por José Sulaimán, seu presidente há 29 anos. O CMB terá de pagar US$ 31 milhões ao pugilista alemão Graciano Rocchigiani, que ganhou uma ação na Justiça, até segunda.