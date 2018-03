CMB quer criar fundo de aposentadoria para pugilistas

O mexicano José Sulaimán, presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), propôs nesta terça-feira a criação de um fundo de aposentadoria para evitar que os pugilistas passem por problemas econômicos quando deixarem os ringues. "O CMB fará uma campanha para que todo boxeador de nossos rankings abra uma conta bancária especialmente pensando em sua aposentadoria, para que não caia na miséria total", comentou Sulaimán. O dirigente explicou que o dinheiro a entrar nas contas bancárias virá do percentual de seus lucros, além de contribuições dos empresários que os contratarem. O presidente do CMB acha que cada pugilista boxeador pode contribuir com até 5% do cachê de cada luta, e igual porcentagem vinda dos promotores. Em princípio, este programa de aposentadoria será proposto a todos os boxeadores inscritos no CMB - pelo menos 30 em cada uma das 17 divisões do boxe profissional existentes atualmente.