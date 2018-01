CMB reconhece Laila Ali como campeã O Conselho Mundial de Boxe (CMB) reconheceu a boxeadora Laila Ali, filha do lendário Muhammad Ali, como campeã mundial da categoria supermédio. O CMB entregará a Laila, dia 24, um cinturão de campeã, em uma cerimônia a ser realizada na Cidade do México, quando a entidade estará completando 40 anos. Laila, que soma 13 vitórias, com dez nocautes, foi convidada para assistir a uma noitada na Plaza de Toros, no México, onde estarão em disputa três títulos mundiais. A norte-americana Christy Martín e a mexicana Laura Serrano são as outras lutadoras reconhecidas como campeãs pelo CMB.