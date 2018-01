Co-Rio contabiliza quase 85 mil entradas vendidas para Pan As finais de ambos os sexos do vôlei de quadra e praia, da ginástica artística por aparelhos, a natação e o futsal foram as primeiras modalidades a terem seus os ingressos esgotados no primeiro dia de vendas das entradas para os Jogos Pan-Americanos do Rio. O Comitê Organizador (Co-Rio) não escondeu a surpresa e satisfação com o fato de que, até o início da noite desta sexta-feira, 84.300 ingressos terem sido adquiridos pelos torcedores. Mas o torcedor que ficou sem entradas não deve se desesperar. Só precisará fazer o exercício de verificar constantemente o site de vendas porque a qualquer momento uma nova carga para a final do vôlei masculino, por exemplo, pode ser disponibilizada. O diretor de Marketing do Co-Rio, Leonardo Gryner, explicou que a organização não tem como confirmar se haverá ou não novos ingressos pela internet para o público. ?Temos ingressos reservados para os Comitês Nacionais dos países participantes, para as agências de viagens e tem também às pessoas que compraram pela internet, imprimiram o boleto bancário e terão até segunda para efetivarem a compra?, lembrou Gryner. ?Se alguém, por exemplo, deixar de pagar o boleto ou as agências de viagens devolverem entradas, elas voltarão para a internet. É importante frisar que acabaram on-line as entradas disponíveis nesse momento.? De acordo com Gryner, a última saída para quem não conseguir comprar será a aquisição direta nas bilheterias que começará somente no dia 1.º de julho, a 12 dias do início do Pan. ?As vendas ultrapassaram nossas expectativas. Ainda mais porque foram em um dia útil. Só estamos segurando a euforia porque quem comprou pelo boleto precisa confirmar a aquisição?, destacou. Além das modalidades mais procuradas, outras de menor interesse surpreenderam e tiveram todas as suas entradas esgotadas: ginástica rítmica e de trampolim, assim como os saltos ornamentais e pentatlo moderno. Também acabaram as finais de tênis de mesa, boxe, beisebol, nado sincronizado, ciclismo BMX e mountain bike, hipismo saltos e tênis masculino. Gryner ainda explicou que os ingressos para o futebol não foram ofertados porque as tabelas precisaram sofrer alteração após a inclusão na competição de quatro equipes no masculino e duas no feminino. Ressaltou ainda que poucos problemas técnicos ocorreram. O primeiro balanço geral será divulgado na quarta-feira.