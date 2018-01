CO-Rio emprega pivô de crise no hóquei sobre a grama Cláudio Rocha, pivô da crise das seleções de hóquei sobre a grama que treinavam para o Pan e se rebelaram há três meses, é agora empregado do CO-Rio, o Comitê Organizador dos Jogos. ?Vou ser o coordenador do hóquei nos Jogos?, disse ele. Filho do presidente da Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama (CBHG), Sydnei Rocha, Cláudio é também presidente da Federação de Hóquei de Santa Catarina e acumulava os cargos de diretor-técnico da CBHG, técnico da seleção feminina e jogador da equipe masculina. Ele garante que o hóquei disputará o Pan, mas jogadoras, como a atacante Juliana, acham que está ficando difícil. ?Faltam 100 dias, se não juntarem o pessoal que já estava treinando?, afirmou a atleta. As seleções feminina e masculina pararam de treinar em janeiro, quando as meninas se rebelaram contra o excessivo controle exercido pelo treinador Cláudio Rocha (acusado também de grosseria e deficiência no comando técnico e tático), que chegou a ser preso por porte de ecstasy. Já o masculino deixou de treinar após o técnico ser demitido por Sydnei Rocha. Jogadoras da seleção e familiares enviaram e-mails a José Roberto Perillier, gerente-geral técnico do Comitê Olímpico Brasileiro, pedindo solução. ?Estamos treinando por nossa conta, para não perder o ritmo. Será difícil ter hóquei no Pan. Não por nós - voltaríamos correndo -, mas pela situação?, explicou Juliana, de 17 anos, que treina hóquei há quatro. Juliana revelou que umas dez pessoas (homens e mulheres), recrutados do atletismo e futsal, estão treinando na Universidade Federal de Santa Catarina. ?Fizeram um bingo: quem vai jogar hóquei?? O assunto está em análise no Conselho Executivo do COB. Nesta quarta-feira, por e-mail, Perillier disse ?que o COB vem se reunindo com a CBHG para ajudar na tomada de decisão?. Ele também contou que o técnico anterior foi afastado, sendo que ?outros nomes estão sendo sondados?. E afirmou que a solução do problema passa pela contratação de um treinador, o que deve ocorrer até o fim do mês.