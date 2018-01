CO-Rio pode sofrer processo por ingressos sem jogo definido O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos (CO-Rio) pode ser alvo de várias ações judiciais, por causa da venda de ingressos para a competição sem a divulgação dos confrontos que o torcedor terá direito a assistir. O promotor Rodrigo Terra, da 2ª promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor do Ministério Público do Rio, disse que a escassez do tempo não o permite entrar com uma ação coletiva contra os organizadores, mas destacou a possibilidade de os torcedores acionarem o judiciário via processos individuais. Com exceção dos torneios de basquete, o torcedor fará a chamada ?compra no escuro? durante a aquisição das entradas para acompanhar uma modalidade coletiva no Pan, porque não saberá quais seleções terá o direito de assistir. O CO-Rio se defendeu alegando que as confederações pan-americanas de modalidades como o vôlei, futebol e handebol ainda não aprovaram a tabela dos jogos e, por isso, não há como disponibilizá-las até o dia 27 de abril - data prevista para o início da comercialização dos bilhetes. E prometeu informar os confrontos assim que receberem a chancela oficial. ?No caso de uma ação coletiva, estamos de mãos atadas por causa da escassez do tempo, porque isto envolveria entidades fora do País. Só que nada impede que o consumidor individualmente postule uma reparação ao dano que sofreu?, explicou o promotor Rodrigo Terra. ?Está caracterizado um defeito de serviço. Uma falha organizacional.? De acordo com o promotor, os torcedores que se sentirem lesados poderão entrar com uma ação reparatória no Juizado Especial Civil (JEC), além de pedirem indenização por danos morais. ?Poderão alegar que compraram a entrada alimentando o sonho de ver seu País e acabaram obrigados a assistir a Porto Rico contra Argentina?, disse Rodrigo Terra, acrescentando que o público também tem o direito de requerer a devolução do dinheiro do ingresso. E, mesmo que o torcedor compre o ingresso em que tenha o direito de assistir todas as partidas do dia, haverá o problema do horário. Ele, por exemplo, pode argumentar que podia acompanhar a partida do Brasil às 14 horas, mas a seleção só atuou às 20 horas. ?Alegará que se ele soubesse antes, não compraria?, disse Rodrigo Terra.