Co-Rio tenta educar torcedores com Guia do Espectador O brasileiro terá que se adaptar a um novo estilo de torcer para evitar problemas durante os Jogos Pan-Americanos, de acordo com a prévia do Guia do Espectador, divulgado nesta quarta pelo Comitê Organizador (Co-Rio). O manual segue os padrões internacionais e visa acabar com cenas freqüentemente vistas nos estádios do País, como consumo de alimentos e bebidas que não sejam oficiais e a presença de ambulantes comercializando produtos. O Guia do Espectador trará todas as informações necessárias para quem for aos Jogos evitar aborrecimentos desde dicas sobre como se divertir no Rio a telefones e endereços úteis. O Co-Rio evidenciou que combaterá os cambistas, ambulantes ou ações de marketing não autorizadas - como o uso de camisas com a logomarca de um empresa não patrocinadora da competição. Conselhos para o torcedor também foram dados. Enfatizou a necessidade de beber muito líquido e vestir roupas ?confortáveis? e recomendou o uso de pulseiras de identificação em todas as crianças. Dois alertas são feitos no guia: o espectador não poderá entrar nas instalações portando garrafas, latas, animais e alimentos. Exceções apenas para produtos e remédios sob prescrição médica e cães-guia. Evitar levar bolsas ou sacolas foi uma recomendação para não atrapalhar o andamento das filas. Todas as entradas para as instalações esportivas terão postos de checagem. Constam ainda do guia, todas as informações necessárias para a aquisição de ingressos, que começarão a ser vendidos a partir da meia-noite, no site www.ingressosrio2007.com.br. As entradas para o Pan serão numeradas e o público poderá escolher seus lugares dentro das instalações. No Pan-Americano carioca, além de um ouvidor-geral, todas as instalações terão um responsável por receber do público críticas e sugestões. Assim como uma equipe que organizará as filas, setor de achados e perdidos e programas de entretenimento, que distribuirão brindes e oferecerão shows de música e dança nos intervalos das partidas.