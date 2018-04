Coaracy não teme que imagem da natação saia manchada

O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, afirmou não ter medo de que a natação brasileira saia com sua imagem manchada por causa do escândalo de doping envolvendo a nadadora Rebeca Gusmão. "Nada vai empalidecer a glória e as conquistas dos esportes aquáticos. Não se pode tirar os méritos dos atletas", disse o dirigente, que prometeu a conquista de "muitas medalhas" pelo País nos Jogos Olímpicos de Pequim, no ano que vem. Coaracy prestou depoimento nesta quinta-feira na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), no inquérito que investiga a adulteração de amostras de urina da nadadora em exames realizados durante o Pan. O dirigente afirmou que quem errou no caso terá de prestar contas, e alegou inocência. "A CBDA nunca escondeu nada, nem eu. Estou tranqüilo, passei todas as informações para o delegado (Marcos Cipriano)." Embora garantisse estar calmo, o dirigente se irritou e se esquivou de algumas perguntas feitas pelos repórteres. Não quis falar sobre seu relacionamento atual com Rebeca, nem comentou as declarações de Renata Castro, ex-diretora médica da CBDA - ela disse que foi demitida, enquanto a entidade informou que ela teria pedido afastamento. Marcos Cipriano queria saber do dirigente por que a entidade não divulgou os resultados do exames antidoping feitos por Rebeca durante os Jogos Pan-Americanos. Coaracy respondeu: "Fui eu que divulguei o laudo do Ladetec (laboratório da UFRJ que analisou os exames do Pan) e a conclusão de que os DNAs encontrados não eram de Rebeca. Não sou químico, nem médico e isso não é problema meu. Cabe ao delegado investigar." Perguntado sobre o motivo da nadadora ter disputado várias competições mesmo tendo contra ela um resultado positivo para testosterona ainda em 2006 - caso que será julgado dia 13 de dezembro pela Corte de Arbitragem do Esporte, na Suíça -, Coaracy disse que não existe nenhuma punição contra Rebeca em relação a esse exame de 2006, cujo caso corre em sigilo. "Como a CBDA ia afastar a atleta sem que a sentença tenha sido proferida?", indagou. O presidente confessou, contudo, estar desapontado e triste com a repercussão do episódio. A médica Renata Castro, que ocupou o cargo de gerente de antidoping do Pan, e o técnico da nadadora, Hugo Lobo, serão ouvidos na semana que vem. Rebeca será a última a prestar depoimento.