Coaracy pede apoio do Sesi para repatriar jogadores de pólo aquático

SÃO PAULO A entrevista coletiva convocada para o lançamento do projeto de natação feminina do Sesi atrasou uma hora. Paulo Skaf, o presidente da Fiesp, discutiu com Coaracy Nunes, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, uma proposta capaz de elevar sensivelmente o nível da seleção masculina de polo aquático.

A ideia é que o Sesi se encarregue da contratação de Tony Azevedo, carioca que defende a seleção norte-americana, e Felipe Perrone, jogador da seleção espanhola, também nascido no Rio.

"Esses jogadores que estão no exterior são bem melhores do que os que temos aqui. Vamos repatriá-los", disse Coaracy.

Felipe adquiriu a cidadania espanhola porque um de seus avôs nasceu naquele país. Tony já disputou quatro edições dos Jogos Olímpicos pelos Estados Unidos e conquistou a medalha de prata em Pequim. Ele se mudou para os EUA com apenas um mês de idade. Seu pai, Ricardo Azevedo, jogou pelo Brasil e foi técnico da seleção norte-americana e da brasileira.

Coaracy, que havia se comprometido com Skaf a manter sigilo sobre o projeto, acabou adiantando o teor da reunião. Por esse motivo, não revelou maiores detalhes.

Azevedo e Perrone, se forem de fato repatriados, terão de cumprir um ano de "quarentena" sem poder defender nenhuma seleção para que possam ganhar nova cidadania esportiva.