Coaracy vai à Justiça contra Laura Azevedo Coaracy Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), afirmou ontem que a ex-nadadora Laura Azevedo será notificada judicialmente pelas declarações dadas ao Estado, publicadas no dia 10 de novembro. Segundo o dirigente, Laura está "se aproveitando de um caso lamentável" para difamar a entidade e tentar provar a inocência no caso "em que perdeu em todas as instâncias". "A CBDA vai notificá-la judicialmente na semana que vem, pois ela disse um monte de mentiras", ameaçou Coaracy. "Caso ela não se retrate, vamos entrar com uma ação por perdas e danos. Ela precisa se responsabilizar e aprender a não dar declarações absurdas para um jornal." Laura, única nadadora brasileira a ser banida do esporte, afirmou ao Estado que "o antidoping no Brasil é uma bagunça, uma sujeira". A nadadora recorreu da suspensão dada pela Federação Internacional de Natação (Fina), em 2003, na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Perdeu a apelação, mas não desistiu de provar a inocência. "Ela já foi condenada pela CAS", lembrou Coaracy. "Quando se apela à Corte, as partes assinam um documento dizendo que a decisão é incontestável. Laura, que mora nos EUA, não foi localizada ontem pela reportagem do Estado. A mãe da nadadora, Margarete Azevedo, desdenhou da possibilidade de processo por parte da CBDA. "A Laura só falou verdades, vai ser processada por quê?", questionou. Ao Estado, duas semanas atrás, Laura contou que Coaracy Nunes chegou a pedir 20% de sua cota de patrocínio. A nadadora se recusou a atender ao pedido do cartola. "Eu nunca beijei os pés do Coaracy, nunca fiquei de gracinha com ele", declarou Laura. A ex-nadadora, que não entra numa piscina há dois anos, ainda tenta limpar seu nome da acusação de doping na Justiça comum.