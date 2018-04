COB abre eleição para nova Comissão de Atletas

Cada uma das confederações olímpicas brasileiras indicou até dois atletas. Diante dessa lista, cada um dos esportistas aptos a votar pode escolher um representante. Os 14 mais votados serão eleitos. Em caso de empate no número de votos, entra na comissão o mais velho.

"A Comissão de Atletas do COB foi inspirada na Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI), e tem como principal objetivo atuar como um canal de comunicação entre os atletas e o COB, oferecendo sugestões e recomendações sobre quaisquer assuntos relacionados ao Movimento Olímpico. É muito importante termos os atletas envolvidos nesse processo de aprimoramento das questões relativas ao esporte", justifica Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB.

Os eleitos terão mandato de quatro anos, até o fim do ciclo olímpico dos Jogos do Rio/2016. Outros quatro nomes serão escolhidos pelo COB e o 19.º membro da comissão será, até o fim da Olimpíada de Inverno de Sochi/2014, a atleta de snowboard Isabel Clark, que integrou a primeira comissão, cujo mandato se encerrou em 2012, e segue no grupo.

Entre os aptos a serem votados estão Fabiana Murer (atletismo), Marcelinho Machado (basquete), Thigo Pereira (natação), Arthur Zanetti e Diego Hypolito (ginástica artística), Chana Masson (handebol), Rafael Silva (judô), Yane Marques (pentatlo moderno), Fabiana Beltrame (remo), André Sá e Bruno Soares (tênis), Robert Scheidt (iatismo), Emanuel (vôlei de praia) e Fabiana (vôlei).