COB ainda não define delegação do Pan O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ainda não definiu todos os atletas que irão participar dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003. O prazo estipulado para que algumas confederações enviassem os nomes de seus representantes terminou nesta segunda-feira. Mas, segundo a assessoria do COB, a data fôra escolhida para dar uma boa margem de trabalho para a entidade. O prazo definitivo se encerra dia 17. Até as 19 horas desta segunda, ainda não haviam sido divulgados os representantes do futebol masculino, canoagem, handebol, hipismo, nado sincronizado, pólo aquático e tiro com arco. Nos próximos dias, o COB espera solucionar esta questão e divulgar os nomes restantes de cada uma destas modalidades.