COB anuncia os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta terça-feira os finalistas do Prêmio Brasil Olímpico, que vai premiar os melhores atletas do País em 2006. No masculino, concorrem Diego Hypólito (ginástica), Giba (vôlei) e Torben Grael (vela). E no feminino, a disputa está entre Isabel Clark (snowboard), Laís Souza (ginástica) e Larissa França (vôlei de praia). A eleição será feita pelo torcedor, através do site oficial do COB (www.cob.org.br). E os vencedores serão conhecidos no dia 12 de dezembro, no Teatro Municipal, no Rio. Esta é a oitava edição do Prêmio Brasil Olímpico. Os antigos vencedores foram: João Derly e Natalia Falavigna (2005), Daiane dos Santos e Vanderlei Cordeiro de Lima (2004), Daiane dos Santos e Fernando Meligeni (2003), Nalbert Bittencourt e Daniele Hypólito (2002), Robert Scheidt e Daniele Hypólito (2001), Gustavo Kuerten e Leila (2000) e Gustavo Kuerten e Maurren Higa Maggi (1999). Masculino O ano de Diego Hypólito foi marcado pela prata na prova de solo do Campeonato Mundial de Ginástica, na Dinamarca - além de diversas medalhas em etapas da Copa do Mundo. Já Torben Grael comandou o barco brasileiro no terceiro lugar da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. E Giba ajudou a seleção de vôlei a conquistar o hexa da Liga Mundial e ainda pode ser bicampeão mundial - o campeonato acaba no domingo, no Japão. Feminino Isabel Clark foi o destaque do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, ao chegar em 9º lugar na prova de snowboard. Laís Souza, por sua vez, teve boa participação no Campeonato Mundial de Ginástica e nas etapas da Copa do Mundo ao longo do ano. E Larissa, em parceria com Juliana, foi campeã do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e eleita a melhor jogadora do mundo na modalidade. Mais prêmios Além da eleição do melhor atleta do ano, tanto no masculino e no feminino, o COB irá premiar os destaques em cada uma das 48 modalidades olímpica e pan-americana. Confira os vencedores em cada categoria: Atletismo - Fabiana Murer Badminton - Mariana Arimori Basquete - Iziane Castro Marques Beisebol - Reinaldo Tsuguio Sato Boliche - Jacqueline Soares Costa Boxe - Pedro Álvaro Santos de Lima Canoagem Slalom - Gustavo Selback Canoagem Velocidade - Naiane Fragoso Pereira Ciclismo BMX - Allan Jonas Duarte Ciclismo Estrada - Clemilda Fernandes Silva Ciclismo Mountain Bike - Jaqueline Mourão Ciclismo Pista - Hernandes Quadri Junior Desportos na Neve - Isabel Clark Desportos no Gelo - Ricardo Raschini Esgrima - Renzo Pasquale Zeglio Agresta Esqui Aquático - Juliana Romano Negrão Futebol - Barbara Micheline do Monte Barbosa Futsal - Alessandro Rosa Vieira Ginástica Artística - Diego Hypólito Ginástica Rítmica - Ana Paula Scheffer Hóquei sobre Grama - Lais de Oliveira Bernardino Handebol - Felipe Borges Dutra Ribeiro Hipismo Adestramento - Pia Aragão Hipismo CCE - Fabrício Reis Salgado Hipismo Salto - Rodrigo Pessoa Judô - Flávio Canto Karatê - Lucélia de Carvalho Ribeiro Levantamento de Peso - Fernando Saraiva Reis Luta - Aline da Silva Ferreira Maratona Aquática - Poliana Okimoto Natação - Kaio Marcio de Almeida Natação Sincronizada - Caroline Trancoso Hildebrandt Patinação Artística - Mayra Maziero Ramos Patinação Velocidade - Thalita Jarschel Arroyo Pentatlo - Yane Marcia Campos da Fonseca Marques Polo Aquático - Flavia Alvarenga Fernandes Remo - Ana Luiza Lopes Pallassão Saltos Ornamentais - Juliana Veloso Softbol - Marcia Akiko Miyahira Mizushima Tênis - Flávio Saretta Tênis de Mesa - Cazuo Matsumoto Taekwondo - Natália Falavigna Tiro com Arco - Leonardo Lacerda de Carvalho Tiro Esportivo - Renato Araujo Portela Trampolim Acrobático - Rafael Oliveira Andrade Triatlo - Mariana Ohata Vôlei de Praia - Larissa França Vela - Torben Grael Vôlei - Giba