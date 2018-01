COB aprova o nome do novo ministro O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está em recesso neste fim de ano, mas veio a público, nesta segunda-feira, para, em uma mensagem oficial, cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela indicação do deputado federal Agnelo Queiróz para ocupar o cargo de ministro do Esporte. "Consideramos um nome altamente qualificado para comandar o esporte em nosso País", afirma o comunicado do COB, assinado pelo presidente Carlos Arthur Nuzman. O dirigente observou que após a posse agendará com o ministro uma reunião de trabalho, com assuntos diversos na pauta, tais como esporte como fator de inserção social e de alto rendimento, Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007, Olimpíadas de 2004 e 2012. O movimento olímpico apoiou o deputado na co-autoria da Lei Piva (n.º 10.264), que destinou 2% do valor dos prêmios das loterias do País para os esportes olímpicos (com destinação menor aos paraolímpicos e universitário). Agnelo também é o autor do projeto de lei que cria a Bolsa-Atleta, já aprovado na Comissão de Educação e Esportes da Câmara. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Mello, considera a indicação adequada. "Ele tem a experiência da Lei Piva, sabe que os esportes precisam de recursos. É uma pessoa do meio e pertence ao PC do B, um partido que, ideologicamente, sempre apoiou esportes de alto rendimento." Gesta crê que o atletismo não terá dificuldades para renovar o seu patrocínio com a Caixa Econômica Federal. "O atletismo se enquadra na filosofia do governo. Tem o menor dos patrocínios das estatais e é um esporte de cunho social."