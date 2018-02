COB arranja patrocinador para 2004 O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) assina na segunda-feira um contrato de patrocínio com a Coca-Cola para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. A nova parceria será celebrada na sede da empresa no País, em Botafogo, zona sul do Rio. Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados.