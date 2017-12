COB assina novo contrato de patrocínio O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) firmou nesta segunda-feira um contrato de patrocínio no valor total de R$ 3 milhões com a empresa de telecomunicações Telemar Norte Leste S/A. Assim, até 2004, a Telemar poderá associar a marca de suas coligadas à entidade esportiva. O principal objetivo do patrocínio visa aos Jogos Olímpicos de Atenas, no próximo ano, quando a empresa de telefonia terá o direito, inclusive, de oferecer aos torcedores uma linha direta com os atletas brasileiros, a exemplo da promoção realizada durante a Copa do Mundo de 2002. Além do montante, o COB passará a usar exclusivamente em seu dia-a-dia os serviços de telecomunicações da companhia. Também ficou estabelecido que um grupo de técnicos da empresa será enviado a Atenas para aprender e estudar todos os recursos utilizados no sistema de comunicação e transmissão de dados por voz. O principal objetivo é o de assimilar conhecimentos para aplicá-los nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. Durante a Olimpíada, os atletas brasileiros também contarão com o apoio logístico da Telemar. Para assegurar sua participação no Pan-Americano de 2007, a Telemar prestará uma assessoria ao Comitê Organizador do evento continental na elaboração dos projetos para a área. Em troca do serviço, a empresa, por contrato, contará com a preferência na hora da renovação do vínculo com o COB, após 2004.