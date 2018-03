COB: avaliação de São Paulo termina hoje Terminam hoje as apresentações do Comitê de Postulação de São Paulo à Olimpíada/2012 à Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro, que foram divididas em 19 temas, e também as visitas a instalações dos 12 membros do grupo, realizadas na cidade desde terça-feira. À tarde, a coordenação da candidatura fará sua própria avaliação da semana. Na semana que vem, será a vez do Rio de Janeiro, também pré-candidata, receber os avaliadores entre terça e sexta-feira. A escolha da representante brasileira será por eleição de presidentes de Confederações Esportivas e membros do COB, em 7 de julho. E a votação das candidatas de todo o mundo, pelos membros do Comitê Olímpico Internacional, em Singapura, em 2005. Leia mais no Jornal da Tarde