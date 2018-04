COB começa a construir CT para a ginástica no Rio

De acordo com o COB, o CT vai ficar na área central da pista do velódromo, uma vez que o espaço é pouco utilizado pelo ciclismo. Ainda de acordo com o Comitê Olímpico, os espaço vai contar com aparelhos da marca alemã Spieth, de última geração, para o treinamento das seleções masculina e feminina.

"O CT de ginástica será montado com equipamentos de última geração, que darão todas as condições para atender as seleções brasileiras e para formar as novas gerações da modalidade", explicou o superintendente executivo de esportes do COB, Marcus Vinícius Freire.

Pelo projeto do COB, o CT terá também equipamentos de musculação e fisioterapia, que poderão ser aproveitados por ciclistas e atletas da patinação que utilizam regularmente o velódromo construído para o Pan do Rio. Numa segunda etapa de instalação do centro de treinamento, o local vai poder passar a atender também outras modalidades consideradas acrobáticas, como os saltos ornamentais e o salto com vara.